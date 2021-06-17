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Sağlık Bakanlığı 17 Haziran 2021 Perşembe gününün koronavirüs tablosunu açıkladı! 62 hayatını kaybetti

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Giriş: 17.06.2021 20:01
Güncelleme:17.06.2021 20:01
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 62 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 12’a yükseldi. Toplamda 57 milyon 899 bin 862 test yapıldı. İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 62 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 904 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Bugün yapılan 225 bin 64 testten, 5 bin 904 yeni vaka sayısı, 509 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Toplam vaka sayısının 5 milyon 354 bin 153 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 143 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 219 bin 797'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, ağır hasta sayısının ise 860 olduğu açıklandı.

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