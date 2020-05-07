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Sağlık Bakanı Koca uyarmıştı: Pendik ve İstiklal Caddesi'nde korkutan yoğunluk |Video
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün (6 Mayıs Çarşamba) özellikle İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk çok konuşulmuştu. İstiklal Caddesi bugün biraz daha sakindi. Ancak bu kez kalabalık görüntüler Pendik'ten geldi. Pendik'te sokağa çıkanlardan bazıları maske bile takmamıştı.
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