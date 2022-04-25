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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maskesiz günler mesajı! Ben tokalaşmaya başladım

A Haber
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Giriş: 25.04.2022 09:13
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarının azalmasıyla birlikte önemli mesajlar vermeye devam ediyor. Bilim Kurulu Toplantısı öncesi maskesiz günler sinyali veren Bakan Koca, Adıyaman ziyaretinde "Ben esnafla tokalaşmaya başladım. İşte vatandaşın arasına katılıyoruz. Gençlerle birlikteyiz. Özlemişiz. Bu normali maskesiz yaşamak önemli değil mi?" şeklinde konuştu.

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Bakan Koca’dan maskesiz günler mesajı
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