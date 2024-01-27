27 Ocak 2024, Cumartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 35 bin personel alımıyla ilgili paylaşım
Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 35 bin sağlık personeli atamasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir paylaşım geldi. Bakan Koca paylaşımında alınacak personellerin 15 bininin hemşire, 8 bininin ise sürekli işçi olacağını duyurdu.