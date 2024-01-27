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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 35 bin personel alımıyla ilgili paylaşım

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Giriş: 27.01.2024 17:44
Güncelleme:27.01.2024 17:45
Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 35 bin sağlık personeli atamasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir paylaşım geldi. Bakan Koca paylaşımında alınacak personellerin 15 bininin hemşire, 8 bininin ise sürekli işçi olacağını duyurdu.
Koca’dan 35 bin personel alımıyla ilgili paylaşım
Koca'dan 35 bin personel alımıyla ilgili paylaşım
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