Sağlık alanından yeni hizmet! Hastalar ambulansla eve dönecek

Sağlık alanında önemli bir hizmet devreye giriyor. Bundan böyle, hastaneden taburcu edilen bazı hastalar doktor onayı ile evlerine ambulansla güvenli bir şekilde ulaştırılacak. Bazı kriterler var tabii. Yaş sınırı ve refakatçi başlıkları gibi…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN