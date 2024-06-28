28 Haziran 2024, Cuma
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Sağır ve dilsiz kuzenler sınır tanımıyor! Azmin ve hayata tutunmanın hikayesi
Adana’da bir azmin hikayesini paylaşacağız. Hikayenin baş kahramanları iki engelli kuzen. Biri sağır diğeri ise dilsiz. Konuşabilseler kim bilir ne mesaj verecekler. Ama onlar hayata tutunmasını bildi. Yılmadılar ve başardılar. Şimdi gelin adanalı iki engellinin hikayesine kulak verelim. İşte detaylar…