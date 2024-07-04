04 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Sağım başladı: Şifa deposu sedir balı arıcıların yüzünü güldürdü

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2024 10:06
Türkiye'nin bal üretiminde önemli bir yere sahip Mersin'de iklim şartları nedeniyle bazen 3, bazen de 5 yılda bir hasadı yapılabilen 'sedir balı' bu sene arıcıların yüzünü güldürdü. Sağıma başlanılan sedir balının kilogram fiyatının bin TL olduğu belirtildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kamp alanı böyle yerle bir oldu!
Kamp alanı böyle yerle bir oldu!
Sağım başladı! Kilosu 5 bin TL
Sağım başladı! Kilosu 5 bin TL
Timsah dolu gölde dehşet anları!
Timsah dolu gölde dehşet anları!
İstanbul için kritik uyarı! Sağanak geliyor
İstanbul için kritik uyarı! Sağanak geliyor
Yolcu otobüsü devrildi
Yolcu otobüsü devrildi
Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
Tabut bina! Anında tahliye edildi
Tabut bina! Anında tahliye edildi
4 ilde orman yangını!
4 ilde orman yangını!
Kendisini kurtaran itfaiye eriyle evlendi
Kendisini kurtaran itfaiye eriyle evlendi
Ağrı’da sağanak sele neden oldu!
Ağrı’da sağanak sele neden oldu!
İstanbul’da yola çıkacaklar dikkat!
İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
Makas atmaya çalıştı kazayı yaşattı!
Makas atmaya çalıştı kazayı yaşattı!
Daha Fazla Video Göster