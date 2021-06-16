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Sağanak yağmur tarım arazilerini vurdu! Sel suları böyle görüntülendi

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Giriş: 16.06.2021 11:07
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış sonrası yaşanan sel baskını iki köydeki onlarca dönümlük tarım arazisinin zarar görmesine neden oldu. Yaşanan sel baskınında azgın sular ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi.
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