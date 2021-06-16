16 Haziran 2021, Çarşamba
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Sağanak yağmur tarım arazilerini vurdu! Sel suları böyle görüntülendi
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış sonrası yaşanan sel baskını iki köydeki onlarca dönümlük tarım arazisinin zarar görmesine neden oldu. Yaşanan sel baskınında azgın sular ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi.