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Sağanak yağışta yolda çukur oluştu

Sağanak yağışta yolda çukur oluştu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 16:22
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, etkisini sürdürdü. Köseilyas Mahallesi’nde ise aşırı yağmurdan dolayı yolda çukur oluştu.
Sağanak yağışta yolda çukur oluştu
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