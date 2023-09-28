Sağanak yağışla yollar göle döndü! Çevre esnafı yağmur suyunu kovalarla tahliye etmeye çalışıyor

İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarılarının ardından Büyükçekmece'de sağanak yağış bastırdı. Yağmurla birlikte yollar göle döndü. Kimi sürücü hızını düşürerek ilerledi kimisi ise aracını durdurdu. Esnaf yağmur suyunun dükkanlara girmemesi için seferber oldu. Bazı kavşaklarda araçlar geçmekte zorlandı. Göle dönen yollar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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