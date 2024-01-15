15 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sağanak yağış ve kar geliyor! Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Sağanak yağış ve kar geliyor! Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.01.2024 18:28
Güncelleme:15.01.2024 18:34
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken bazı illerde de yoğun kar yağışının etkili olacağı görüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarın beklenen aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasının önem taşıdığını bildirdi. Peki yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Sağanak yağış ve kar geliyor
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çarptılar, kışkırttılar ve çaldılar
Çarptılar, kışkırttılar ve çaldılar
Sağanak yağış ve kar geliyor!
Sağanak yağış ve kar geliyor!
Nişan töreni kana bulandı!
Nişan töreni kana bulandı!
Deredeki sel riski nasıl önlenir?
Deredeki sel riski nasıl önlenir?
Filistin’i destekleyen sporculara ceza!
Filistin’i destekleyen sporculara ceza!
Tsubasa değil, tıka basa! 130 kiloluk forvet
Tsubasa değil, tıka basa! 130 kiloluk forvet
Ayasofya’da yeni dönem başladı
Ayasofya'da yeni dönem başladı
Doğu Karadeniz kar etkisinde
Doğu Karadeniz kar etkisinde
Emekliye ek zamda sona doğru
Emekliye ek zamda sona doğru
Gol attı, İsrail propagandası yaptı
Gol attı, İsrail propagandası yaptı
Seçil Erzan 3. kez hakim karşısında
Seçil Erzan 3. kez hakim karşısında
Temel kazısı sırasında bina kaydı
Temel kazısı sırasında bina kaydı
Daha Fazla Video Göster