Sağanak yağış ve kar geliyor! Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken bazı illerde de yoğun kar yağışının etkili olacağı görüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarın beklenen aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasının önem taşıdığını bildirdi. Peki yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

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