Sağanak yağış ve kar geliyor! Batı sağanak yağışa Doğu kara teslim olacak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan haritalı hava tahmin raporunda yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve özellikle doğu bölgesinde yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Diğer yandan başta İstanbul olmak üzere batı bölgesinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkisini göstereceği ve hafta sonuna kadar süreceği görüldü. Özellikle doğu illerinde sıcaklıkların sıfırın altına ineceği de belirtildi. Peki sağanak yağış ne zaman sona erecek? İşte detaylar...