Sağanak yağış ve kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve çok sayıda ilde sağanak yağış ile karın görüleceği ifade edildi. Özellikle 5 günlük hava tahmininde yağışların İstanbul'da da etkili olacağı belirtildi.