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Sağanak yağış ve kar geliyor!

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Giriş: 06.03.2024 10:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve çok sayıda ilde sağanak yağış ile karın görüleceği ifade edildi. Özellikle 5 günlük hava tahmininde yağışların İstanbul'da da etkili olacağı belirtildi.
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