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Videolar Yaşam Videoları Sağanak yağış tüm yurdu etkisi altına alıyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat! 5 günlük hava durumu raporu...

Sağanak yağış tüm yurdu etkisi altına alıyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat! 5 günlük hava durumu raporu...

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Giriş: 08.12.2023 09:28
Meteoroloji, Türkiye geneli için sağanak yağış alarmını yeniledi. Başka İstanbul olmak üzere birçok il sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altında kalacak. Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı! Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava 5 gün boyunca nasıl olacak?
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