Sağanak yağış tüm yurdu etkisi altına alıyor! Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat! 5 günlük hava durumu raporu...

Meteoroloji, Türkiye geneli için sağanak yağış alarmını yeniledi. Başka İstanbul olmak üzere birçok il sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altında kalacak. Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı! Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava 5 gün boyunca nasıl olacak?