13 Kasım 2023, Pazartesi
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Sağanak yağış sonrası vatandaş felaketin eşiğinden döndü
Küçükçekmece’de yağışın etkili olması ile birlikte bahçe duvarı çöktü. Doğalgaz ekipleri, tedbir amaçlı çöken bölgedeki gaz akışını kesti. Yıkılan bahçe duvarının bulunduğu alana şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı.