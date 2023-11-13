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Sağanak yağış sonrası vatandaş felaketin eşiğinden döndü

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Giriş: 13.11.2023 18:29
Küçükçekmece’de yağışın etkili olması ile birlikte bahçe duvarı çöktü. Doğalgaz ekipleri, tedbir amaçlı çöken bölgedeki gaz akışını kesti. Yıkılan bahçe duvarının bulunduğu alana şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı.
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