15 Haziran 2021, Salı
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Sağanak yağış nerelerde etkili olacak? 5 bölge ve 26 şehir için sağanak yağış uyarısı!
Türkiye mevsim olarak yaz aylarını yaşıyor ancak bu hafta da güneşin yüzünü pek göremeyeceğiz. Meteoroloji Hava Tahmini Uzmanı Mehmet Özdemirci, Türkiye’nin 5 bölgesindeki çok sayıda kent için yağış uyarısı yaptı. Peki, sağanak yağışın etkili olacağı o iller hangileri?