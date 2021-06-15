Sağanak yağış nerelerde etkili olacak? 5 bölge ve 26 şehir için sağanak yağış uyarısı!

Türkiye mevsim olarak yaz aylarını yaşıyor ancak bu hafta da güneşin yüzünü pek göremeyeceğiz. Meteoroloji Hava Tahmini Uzmanı Mehmet Özdemirci, Türkiye’nin 5 bölgesindeki çok sayıda kent için yağış uyarısı yaptı. Peki, sağanak yağışın etkili olacağı o iller hangileri?