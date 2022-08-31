31 Ağustos 2022, Çarşamba
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Sağanak yağış için tarih ve saat verildi! AFAD 81 il valiliğini uyardı! Dolu yağışına dikkat! İstanbul Ankara İzmir hava durumu
AFAD tarafından tüm valiliklere gönderilen uyarı metninde yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken, olasu su baskınları ve fırtınaya karşı dikkatli olunması istendi. Diğer yandan başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ile dolu yağışı uyarısı yapılırken, yağışın başlayacağı saate de açıklamada yer verildi. Gece saatlerinde İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise vatandaşlardan sağanak yağış konusunda dikkatli olmaları istenirken, yağışın etkili olacağı saatlere de yer verildi. Peki İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...