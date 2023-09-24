Sağanak yağış bu sefer kuvvetli geliyor! Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul Ankara ve İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5 günlük haritalı hava tahmin raporunda yurt genelinde hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta düşeceği görülürken, çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı da belirtildi. Ayrıca sağanak yağış için gün verildi. Peki İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...