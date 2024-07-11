11 Temmuz 2024, Perşembe
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Sağanak sonrası su baskını! Gebze'de yollar göle döndü bazı araçlar da mahsur kaldı
Görüntüler Kocaeli Gebze'den kayda geçti. Şiddetli yağışın ardından ev ile iş yerlerini su bastı yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçları göle dönen yollarda mahsur kaldı. Ekipleri sürücüleri kurtarmak ve suyun tahliyesi için çalışma başlattı.