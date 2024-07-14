Sağanak sonrası sitenin istinat duvarı çöktü! 3 katlı ev tehlike altında

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sağanak yağmur sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle bir sitenin istinat duvarının bir bölümü çöktü. Çökme nedeniyle maddi hasar oluşurken, heyelan 2 metre uzaklıktaki 3 katlı ev için tehlike oluşturuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN