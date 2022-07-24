Safura Gülistan cinayetinde kan donduran detaylar! Aile meclisi infazına karar verdi

Kayınpederi Galip Gülistan tarafından 26 Ocak günü başına iki el ateş edilerek öldürülen ancak töre cinayetine kurban gittiği anlaşılan Safura Gülistan'ın ölümüne ilişkin savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Töre cinayetinde kan donduran detaylar...