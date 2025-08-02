Safranbolulu çocuklardan ormanlara nefes: Limonata satarak fidan bağışı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir grup çocuk, orman yangınlarında zarar gören alanlara fidan dikilmesine destek olmak için limonata satıyor. Sıcak yaz günlerinde sosyal sorumluluk örneği sergileyen minikler, hem çevrelerine hem de yaşıtlarına ilham veriyor. Elde edilen gelir, fidan dikim kampanyalarına aktarılacak.

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