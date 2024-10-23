Safkan taylar için açık artırma! Tabip Bey 3 milyona satıldı

Veliefendi Hipodromu'nda, yarış değil podyum günüydü. 15 safkan tay yeni sahiplerini bulmak için açık arttırmayla satışa sunuldu. Podyumun en pahalısı 3 milyon liralık teklifle Tabip Bey oldu.

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