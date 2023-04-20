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Safiye Soyman 20 günde resmen eridi! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! Ne spor ne de diyet…

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.04.2023 11:17
Yaptırdığı estetiklerle büyük değişim yaşayan Safiye Soyman şimdi de fazla kilolarından kurtulmak için harekete geçti. 20 günde 10 kilo veren ünlü sanatçının zayıflama sırrı ortaya çıktı. Soyman ne sporla ne de diyetle uğraşmış. Nasıl zayıfladığını duyanlar inanamadı! İşte Safiye Soyman'ın kilo verme yöntemi...
20 günde resmen eridi! Zayıflama sırrı ortaya çıktı
20 günde resmen eridi! Zayıflama sırrı ortaya çıktı
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