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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılan Ece Erken’den şoke eden ayrılık itirafı

DHA
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Giriş: 24.03.2022 14:38
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken'den yeni paylaşım geldi. Acısını sık sık takipçileriyle paylaşan Erken, eşiyle çekilmiş yeni fotoğrafını paylaşarak "Sanki ayrılacağımızı biliyorduk" itirafında bulundu.
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