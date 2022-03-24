24 Mart 2022, Perşembe
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılan Ece Erken’den şoke eden ayrılık itirafı
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken'den yeni paylaşım geldi. Acısını sık sık takipçileriyle paylaşan Erken, eşiyle çekilmiş yeni fotoğrafını paylaşarak "Sanki ayrılacağımızı biliyorduk" itirafında bulundu.