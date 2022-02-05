05 Şubat 2022, Cumartesi
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Ece Erken’le yaptığı son röportajı ortaya çıktı
Ece Erken’in eşi ve Beşiktaş’ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti Türkiye’nin gündemine oturdu. Geçtiğimiz hafta ortağı olduğu balıkçıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu’nun son röportajı ortaya çıktı. 5 Nisan 2021 tarihinde Ece Erken'in YouTube kanalına konuk olan ünlü avukatın, 'Beni tanıdığın için pişman mısın? 'şeklindeki sorusuna verdiği yanıt herkesi duygulandırdı.