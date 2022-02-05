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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Ece Erken’e verdiği röportaj duygulandırdı! "Beni tanıdığına pişman mısın" sorusuna yanıtı dikkat çekti

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Giriş: 05.02.2022 18:18
Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen hafta silahlı saldırıya uğradı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, 5 Nisan 2021 tarihinde ise Ece Erken'in YouTube kanalına konuk olduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Ünlü avukatın, Ece Erken'in 'Beni tanıdığın için pişman mısın? 'şeklindeki sorusuna verdiği yanıt izleyenleri duygulandırdı.
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