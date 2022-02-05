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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Ece Erken’e verdiği röportaj duygulandırdı! "Beni tanıdığına pişman mısın" sorusuna yanıtı dikkat çekti
Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen hafta silahlı saldırıya uğradı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, 5 Nisan 2021 tarihinde ise Ece Erken'in YouTube kanalına konuk olduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Ünlü avukatın, Ece Erken'in 'Beni tanıdığın için pişman mısın? 'şeklindeki sorusuna verdiği yanıt izleyenleri duygulandırdı.