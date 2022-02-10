Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin firari şüpheli Seccad Yeşil İstanbul’da adliyeye sevk edildi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari olan şüpheli Seccad Yeşil dün Bursa'da yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seccad Yeşil, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Geçen hafta gözaltına alınan ancak koronavirüs tespit edilince karantinaya alınan şüpheli de adliyeye sevk edildi.