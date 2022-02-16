Sadrazamın 100 milyonluk mirası davalık oldu! Mezar açıldı, DNA örneklerinden sonuç çıkmadı

İkinci Abdülhamit döneminde sadrazamlık yapan Avonyalı Mehmed Ferid Paşa'nın 100 milyon TL üzerindeki mirası davalık oldu. Sadrazamın 7 çocuğundan biri olduğu iddia edilen Hatice Seniye hanımın 80 yıllık mezarı açıldı. Ancak alınan DNA örneklerinden sonuç elde edilemedi. Şimdi adli tıp anneden çocuğa geçen mitokondri bağına bakacak.

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