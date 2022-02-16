16 Şubat 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sadrazamın 100 milyonluk mirası davalık oldu! Mezar açıldı, DNA örneklerinden sonuç çıkmadı
İkinci Abdülhamit döneminde sadrazamlık yapan Avonyalı Mehmed Ferid Paşa'nın 100 milyon TL üzerindeki mirası davalık oldu. Sadrazamın 7 çocuğundan biri olduğu iddia edilen Hatice Seniye hanımın 80 yıllık mezarı açıldı. Ancak alınan DNA örneklerinden sonuç elde edilemedi. Şimdi adli tıp anneden çocuğa geçen mitokondri bağına bakacak.