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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Sade kahve kalp dostu çıktı! Kahvenin faydaları neler? Giriş: 13.02.2021 13:41 Güncelleme:13.02.2021 15:52 Sabah, öğlen, akşam... Kahve günlük hayatın vazgeçilmezi. Öyle ki Amerikan Kalp Derneği de sade kahvenin kalp sağlığına iyi geldiği açıkladı ancak günde 4 bardağı geçmemek kaydıyla. A Haber’e açıklamalarda bulunan Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Sinem Yiğit Uğur, “Tam bir kalp dostu. Kalp damarlarına iyi gelir ve içindeki maddeler iltihabı azaltır. Tabi kahvenin içine herhangi bir madde olmayacak.” diye konuştu. DİĞER