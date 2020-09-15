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Saçından tutup kaldırıma vurdu! Genç kızların kavgası kamerada!

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Giriş: 15.09.2020 10:53
Güncelleme:15.09.2020 10:56
Esenyurt’ta iki kız arkadaş sokak ortasında birbirine girdi. Arkadaşının saçından tutarak yere düşüren genç kız, daha sonra kızı saçından tutarak kaldırıma vurdu. Genç kızların kavgası ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 10:30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir arabadan inen iki genç kız henüz bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında tartışmaya başladı. Edinilen bilgiye göre taraflardan biri, yakın arkadaşı olduğu öğrenilen kız arkadaşına hakaret ederek tehditler savurmaya başladı.

Tartışmaya karşılık vermek istemeyen arkadaşı ise oradan uzaklaşmak istedi. Ancak sinirli genç kız, engel olarak önce darp etti, daha sonra saçından tutarak arkadaşını yere düşürdü. Düşen arkadaşının üzerine çıkıp kafasını kaldırıma vuran öfkeli genç kız, arkadaşını tehdit etmeye devam etti. Kavga ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Saçından tutup kaldırıma vurdu!
Saçından tutup kaldırıma vurdu!
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