Saç ektirme operasyonunda öldü

Gaziantep'te bir kişi saç ektirmek için özel bir hastaneye gitti. Operasyon öncesi heyecanla ailesine fotoğraflar gönderdi. Ancak, kısa süre sonra ölüm haberi geldi.

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