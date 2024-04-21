21 Nisan 2024, Pazar
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Saburhane tarihin izlerini taşıyor
Tarihin izlerini bünyesinde barındıran, Muğla'nın Saburhane Mahallesi dünden bugüne 500 yıllık geçmişe sahip bir yer. Saburhane, tarihi kilise kalıntıları, cami, hamam, Apostol Hanı, 300 yıllık çınar ağacı ile çevrili. Bölgedeki evler ise bugün bir turizm değeri olacak kadar eski ve ilginç...