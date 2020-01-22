Sabun olacak yağ dönerde kullanılıyor! Döner tüketenler dikkat |Video

"Sabun olacak yağlar dönere konuluyor" iddiasıyla ilgili Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Mehmet Mercan A Haber'e de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mercan, "Tüketilen dönerin yüzde 80'i merdiven altı diye tabir edilen bir şekilde hazırlanıp insanlara sunuluyor. Bunlar ülkemize yakışmıyor." dedi.