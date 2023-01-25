25 Ocak 2023, Çarşamba
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Sabriye Şengül tanınmaz hale geldi! Son hali sosyal medyayı salladı
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sabriye Şengül son haliyle olay oldu. Yarışma sonrası birçok estetik operasyon geçiren ve tarzını tamamen değiştiren Şengül tanınmaz hale geldi. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflarını gören "Bu kim?" demeden edemedi. İşte Sabriye Şengül'ün olan değişimi...