06 Ocak 2023, Cuma
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tavşan paniği! Pilot ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş gerçekleştiren bir Airbus A320neo tipi yolcu uçağının, iniş sırasında piste giren tavşana çarpmasına ilişkin kule ile pilot arasındaki kule konuşmaları ortaya çıktı.