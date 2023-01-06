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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tavşan paniği! Pilot ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı

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Giriş: 06.01.2023 13:55
Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş gerçekleştiren bir Airbus A320neo tipi yolcu uçağının, iniş sırasında piste giren tavşana çarpmasına ilişkin kule ile pilot arasındaki kule konuşmaları ortaya çıktı.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tavşan paniği!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tavşan paniği!
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