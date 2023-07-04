Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul-Tel Aviv uçuşunu kaçıran İsrail uyruklu baba ve oğlu, körük kapısını zorlayarak açtıktan sonra aprona atladı. Kaçırdıkları AnadoluJet'in uçağını iten push-back aracına binmeye çalışan iki yolcu çalışanlar ve polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Aprondaki hareketli anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.