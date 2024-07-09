Sabancı ailesinde miras savaşı

Sabancı ailesine açtığı miras davasıyla birçok kez gündeme geldi Sevgi Sabancı. İhsan Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelmişti. Aileye tam 22 yıl önce dava açtı. Henüz sonuç alabilmiş değil. Peki bu süreçte neler yaşadı, dava lehine sonuçlanırsa mirasla ne yapacak?

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