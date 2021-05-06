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Sabah yorgun uyanıyorsanız sebebi bu gıdalar olabilir! Uzman isim A Haber'de uyardı |Video

A Haber
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Giriş: 06.05.2021 15:46
Güncelleme:06.05.2021 17:16
Uzmanlar, hazır gıdalarda bulunan olestra maddesinin kanser, obezite gibi hastalıklara yol açtığı konusunda uyarıyor. Sabahları yorgun uyanıyorsanız sebebi olestra bulunan gıdalar olabilir? Peki olestra nedir, hangi gıdalarda bulunur? Bu sorulara A Haber muhabiri Ece Altuğ'un uzman konuğu Doktor Buğra Buyrukçu canlı yayında anlattı.

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Sabah yorgun uyanıyorsanız sebebi bu gıdalar olabilir!
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