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Sabah yorgun uyanıyorsanız sebebi bu gıdalar olabilir! Uzman isim A Haber'de uyardı |Video
Uzmanlar, hazır gıdalarda bulunan olestra maddesinin kanser, obezite gibi hastalıklara yol açtığı konusunda uyarıyor. Sabahları yorgun uyanıyorsanız sebebi olestra bulunan gıdalar olabilir? Peki olestra nedir, hangi gıdalarda bulunur? Bu sorulara A Haber muhabiri Ece Altuğ'un uzman konuğu Doktor Buğra Buyrukçu canlı yayında anlattı.