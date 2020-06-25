Sabah yazarı Yavuz Donat'tan Kayseri Cezaevi önerisi: Demokrasi Müzesi yapılmalı |Video

Son dakika haberi... Eski Kayseri Cezaevi ne olacak? Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat bugünkü "Kayseri modeli" başlıklı yazısında bir öneride bulundu. Donat, "27 Mayıs 1960 darbesinden... Yassıada Mahkemesi'nden sonra... Celal Bayar ve bir dönemin bakanları, milletvekilleri Kayseri Cezaevi'nde yattılar." ifadelerini kullanarak, "Yıkılmamalı... Demokrasi Müzesi yapılmalı." önerisinde bulundu.

Son dakika haberi... Eski Kayseri Cezaevi ne olacak? Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat bugünkü "Kayseri modeli" başlıklı yazısında bir öneride bulundu. Donat, "27 Mayıs 1960 darbesinden... Yassıada Mahkemesi'nden sonra... Celal Bayar ve bir dönemin bakanları, milletvekilleri Kayseri Cezaevi'nde yattılar." ifadelerini kullanarak, "Yıkılmamalı... Demokrasi Müzesi yapılmalı." önerisinde bulundu.

İşte Yavuz Donat'ın o yazısı;

KAYSERi

Vilayet, belediye, hayırsever "Birlikte" hareket edince...

Ve "Ortak akıl" işletilince...

Pek çok sorun "Yerelde" çözülüyor.

Uzlaşma kültürünün "Kurumsallaştığı" Kayseri, her şeyi Ankara'dan beklemiyor.

"Kendi göbeğini kendisi kesiyor."

İşte... Kayseri modeli.

***



Hedef 2023



Şehmus Günaydın... Kayseri Valisi.

Kayseri'ye "Isparta Valiliği'nden" gelmişti... Ekim-2018.

Geldiğinde... Kayseri'de "128 okulda, ikili eğitim vardı."

Şehmus Günaydın ile Şubat-2019'da konuşmuştuk.

"Hedefim tekli eğitim" demişti... Yazmıştık... 7 Şubat 2019.

Bugün... İkili eğitim yapılan okul sayısı "95'e düştü."

3 ay sonra "70'e inecek." Kayseri'de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı "Valilik, belediye, hayırseverler okul yapım işbirliği protokolü imza töreninde" Vali Şehmus Günaydın dedi ki:

- Geçen yıl Yavuz Donat'a hedefimi söylemiştim... Yazmıştı... Kayseri bu hedefe koşuyor... 2023 hedefi... Bütün Kayseri'de tekli eğitim.

Kayseri... Bu tempoyla... Hedefe 2023'ten önce ulaşır.



***



Bravo

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç "Dayanışmanın getirdiği bir bereket var" dedi ve ekledi:

- Ortak akıl çok önemli... "Ben, ben, ben... Her şeyi ben bilirim" diyemem... Herkesten öğreneceğim bir şey olabilir... Kapım açık... Herkesi dinliyorum.

Sıfır kompleks... Sıfır ego... Bravo.

***



Taner Yıldız



Korona sürecinde "Kilo alan çok." Kayseri'de Taner Yıldız'ı gördük... Milletvekili... Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı.

Hiç kilo almamış gibi.

Dedi ki:

- 17 yıldır aynı kilodayım. Dile kolay... 17 yıl aynı kiloyu korumak... Üstelik de "Mantının milli yemek olduğu" Kayseri'de.

Böyle iradeye şapka çıkarılır.

***



Başkan Erdoğan'ın ilgisine... Bilgisine

Kayseri Cezaevi... Eski bina...

Şehrin içinde.

Yenisi yapıldı... Büyük... Bünyan'da.

"Eskisinin" arazisi büyük... 32 bin metrekare... "Hazine'ye" ait.

"Şehir planına" göre... Cezaevi yıkılacak.

Hâkimlere, savcılara "Lojman" olacak.

Bir önerimiz var:

27 Mayıs 1960 darbesinden... Yassıada Mahkemesi'nden sonra... Celal Bayar ve bir dönemin bakanları, milletvekilleri Kayseri Cezaevi'nde yattılar.

Yıkılacak bina... İşte bu bina.

Yıkılmamalı... Demokrasi Müzesi yapılmalı.

32 dönümlük arazisi ise... Millet Bahçesi olmalı.

Evet... Lojman da bir ihtiyaç... Ama Kayseri'de lojman inşa edilecek yer mi kalmadı?

Sayın Erdoğan... "Evet" demeniz yeter... "Orada" kimler yatmadı, kimler... "Bir dönem" ülkeyi yönetenler.

***



Vefalı Kayseri

Yassıada mahkûmları, Kayseri Cezaevi'nde yatarken...

"Yakınları" onları ziyarete geldiler...

Yurdun her yerinden.

O tarihte... Kayseri'de "Bir iki otel" vardı... O kadar.

Kayserililer... "Onları" evlerinde misafir ettiler.

Lokantacılar... "Onlardan" para almadılar.

Unutmadan;

Reşide Bayar, kocası Celal Bayar'ı ziyarete gelirken... İstanbul-Kayseri yolunda... Trende vefat etmişti.

Ankara'da toprağa verilmişti.

"Mahkûm" Celal Bayar ise... Eşinin cenazesine gelememişti.

Kayseri... Kayserili... "İşte bu."

***



"Antiviral" maske



Alpaslan Baki Ersoy... CEO... Erciyes Anadolu Holding.

Holding... TMSF'de.

Bin 505 mağaza...

12 bin 292 istihdam.

"İstikbal... Bellona... Mondi."

Alpaslan Baki Ersoy "Türk ekonomisine güç katmaya devam ediyoruz" dedi ve...

Bize iki "Maske" hediye etti.

Maske... Antiviral kumaştan... Özel üretim... Dünyada bir ilk... Yıkanıyor... Her türlü virüsü yok ediyor.

***



Gündem

Seçim... Siyaset... "Gündemde yok."

Herkesin gündemi... "Ekonomi."

Ankara- Niğde otoyolunun yapımı devam ediyor... Kayserili'nin isteği;

Otoyolun... 110 kilometrelik bir "Kılçık yol" ile Kayseri'ye bağlanması.

Nokta... Kayseri'nin kabına sığmayan bir potansiyeli var.