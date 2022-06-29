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Sabah telefona gelen aramalara dikkat! Dolandırıcılıkta yeni yöntem: Uyku sersemliği

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Giriş: 29.06.2022 14:12
Her geçen gün artan dolandırıcılık olaylarına bir yöntem daha eklendi. Sabahın kör karanlığını fırsat bilen dolandırıcılar uyandırdıkları kişilerin uyku mahmurluğundan yararlanarak kişisel bilgilerini ele geçiriyor. Peki bundan nasıl korunuruz? İşte detaylar...
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