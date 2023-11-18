18 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Saatte 350 km hızla gidecek

Saatte 350 km hızla gidecek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2023 12:22
Ankara-İstanbul arasına süper hızlı tren geliyor. Saatte 350 kilometre hıza ulaşabilecek süper hızlı trenle birlikte Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
Saatte 350 km hızla gidecek
Saatte 350 km hızla gidecek
Gazzeli kanser hastaları tedavi ediliyor
Gazzeli kanser hastaları tedavi ediliyor
Bartın’daki maden faciasında 5. duruşma
Bartın'daki maden faciasında 5. duruşma
Dilan Polat’ın muhasebecisi itiraf etti
Dilan Polat'ın muhasebecisi itiraf etti
AFAD ve AKOM’dan İstanbul’a peş peşe uyarı!
AFAD ve AKOM'dan İstanbul'a peş peşe uyarı!
Feci kaza! Takla atıp motosiklet üzerine düştü
Feci kaza! Takla atıp motosiklet üzerine düştü
Kırmızı bültenle aranıyordu İstanbul’da enselendi
Kırmızı bültenle aranıyordu İstanbul'da enselendi
Abisini bıçakladı: Kafam esti canım sıkıldı
Abisini bıçakladı: Kafam esti canım sıkıldı
Doğu Anadolu’da kar
Doğu Anadolu'da kar
Küçükçekmece’de binada patlama
Küçükçekmece'de binada patlama
Polat ailesi cezaevlerine dağıtıldı
Polat ailesi cezaevlerine dağıtıldı
Mevsimin ilk karı yağdı!
Mevsimin ilk karı yağdı!
Daha Fazla Video Göster