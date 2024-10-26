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Rüzgarın savurduğu reklam tabelası yaşlı kadının üzerine düştü! O anlar kameralara yansıdı

Rüzgarın savurduğu reklam tabelası yaşlı kadının üzerine düştü! O anlar kameralara yansıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 21:25
Kırıkkale'de, kuvvetli rüzgarın savurduğu reklam tabelasının yaşlı kadının üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı kadın 55 gün sonra hayatını kaybetti.
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Reklam tabelası yaşlı kadının üzerine düştü!
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