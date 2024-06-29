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Rüzgarın kopardığı elektrik telleri yangın çıkardı! Yangında 1 dönümlük alan küle döndü

ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 29.06.2024 01:21
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik tellerinin neden olduğu orman yangın fındık bahçesine de sıçradı. Ekiplerin müdahalesinin ardından kısa sürede söndürüldü. Yangında 1 dönümlük alan küle döndü.
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