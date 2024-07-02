Rüzgardan elektrik üretiminde rekor

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 29 Haziran'da 228 bin 604 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Deniz üstüne rüzgar santralleri kurulumu için de düğmeye basıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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