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Rüzgardan elektrik üretiminde rekor

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2024 15:59
Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 29 Haziran'da 228 bin 604 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Deniz üstüne rüzgar santralleri kurulumu için de düğmeye basıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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