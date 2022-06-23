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Rüzgar ne kadar süre etkili olacak? Yangın bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Uzman isim canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 23.06.2022 10:28
Yangın bölgesinde alevlerle mücadeleyi rüzgar zorlaştırıyor. Sıcaklık ve özellikle rüzgar yangınları nasıl etkiliyor? A Haber Meteooroloji Danışmanı Esra Bayhan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bayhan, "Bölgede sıcaklık hala yüksek. Yayılımı kolaylaştırıyor bu. Öğle saatlerinde 33 dereceye çıkıyor. Zor bir alev oluşuyor. Rüzgarın da etkisiyle etki alanı daha da genişledi." dedi.
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