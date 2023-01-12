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Rüyasında gördüğü hazinenin peşine düştü! Almanya’dan Türkiye’ye geldi | “Acaba gerçek olur mu diye bunu yapıyorum!”

DHA
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Giriş: 12.01.2023 13:29
Almanya'da yaşayan 45 yaşındaki gurbetçi Nazmiye Karaman rüyasında memleketi Zonguldak’ta lahit bir mezar olduğunu görmesi üzerine gerekli izinleri alarak kazı çalışması başlattı. Yaklaşık 120 bin lira masraf yapan Karaman, "Gördüğüm rüya acaba gerçek olur mu diye bunu yapıyorum. Hedefim bunu ortaya çıkarmak" dedi.
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