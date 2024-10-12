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Rüyada iletişimin ilk örneği! Lucid yani şeffaf rüya nedir?

Rüyada iletişimin ilk örneği! Lucid yani şeffaf rüya nedir?

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 14:06
2010 yılında vizyona giren "Inception" filmini izleyenlerin çoğunluğu "Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir?" demiştir. Senaryonun tamamı için değil elbette ancak bir kısmı için yanıldıklarını söyleyebiliriz. Tabi, "Rüyada ilk kez iletişimi mümkün kıldık" diyen şirket iddiasında haklıysa.
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