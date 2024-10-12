12 Ekim 2024, Cumartesi
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Rüyada iletişimin ilk örneği! Lucid yani şeffaf rüya nedir?
2010 yılında vizyona giren "Inception" filmini izleyenlerin çoğunluğu "Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir?" demiştir. Senaryonun tamamı için değil elbette ancak bir kısmı için yanıldıklarını söyleyebiliriz. Tabi, "Rüyada ilk kez iletişimi mümkün kıldık" diyen şirket iddiasında haklıysa.