Rusya’dan Türkiye’ye uzanan bir hikaye! Beykoz Cumhuriyet köyü onun evi oldu

İstanbul Beykoz'un Cumhuriyet köyünde yaşayan Rus asıllı Natalia Büyükoğlu, 25 yıldır Türkiye'de. Bu köyde ailesiyle birlikte yaşayan Büyükoğlu, tam bir köy aşığı. Öyle ki yeri geliyor, dikiş yapıyor yeri geliyor hayvancılık. Onu Türkiye'ye getiren ise bir aşk hikayesi...

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