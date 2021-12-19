19 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Rusya’dan Türkiye’ye uzanan bir hikaye! Beykoz Cumhuriyet köyü onun evi oldu

Rusya’dan Türkiye’ye uzanan bir hikaye! Beykoz Cumhuriyet köyü onun evi oldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.12.2021 10:47
İstanbul Beykoz'un Cumhuriyet köyünde yaşayan Rus asıllı Natalia Büyükoğlu, 25 yıldır Türkiye'de. Bu köyde ailesiyle birlikte yaşayan Büyükoğlu, tam bir köy aşığı. Öyle ki yeri geliyor, dikiş yapıyor yeri geliyor hayvancılık. Onu Türkiye'ye getiren ise bir aşk hikayesi...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya’dan Türkiye’ye uzanan bir hikaye
Rusya’dan Türkiye’ye uzanan bir hikaye
Beyaza büründü! İşte yurttan kar manzaraları
Beyaza büründü! İşte yurttan kar manzaraları
Kırmızı yanınca ortalık karıştı
Kırmızı yanınca ortalık karıştı
Alkollü sürücü doktora kafa attı!
Alkollü sürücü doktora kafa attı!
İzmir’de fırtına: Direkler devrildi ağaçlar kökünden söküldü
İzmir'de fırtına: Direkler devrildi ağaçlar kökünden söküldü
Bursa’da feci kaza: Uçuruma yuvarlandılar!
Bursa'da feci kaza: Uçuruma yuvarlandılar!
Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı
Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı
2 genç donmak üzereyken böyle kurtarıldılar
2 genç donmak üzereyken böyle kurtarıldılar
Ankara’da zincirleme trafik kazası
Ankara’da zincirleme trafik kazası
Yolcu otobüsü devrildi! Ölüler var
Yolcu otobüsü devrildi! Ölüler var
Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 48 santimetreye ulaştı
Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 48 santimetreye ulaştı
Daha Fazla Video Göster