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Rusya'da feci yangın! Onlarca daire hasar gördü

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Giriş: 13.09.2020 10:05
Güncelleme:13.09.2020 10:06
Rusya’nın güneyinde bulunan Krasnodar kentinde, büyük bir apartman bloğunda Pazar gecesi yerel saatle 2.15’te yangın başladı. Sabaha karşı kontrol altına alınan yangın sonrasında sekiz katlı apartman bloğunda 88 dairenin zarar gördüğü, 300 kişinin ise dairelerinden tahliye edildiği açıklandı. Yetkililer, yangında ciddi yaralanma olmadığını belirtti.

Rusya'nın güneyinde bulunan Krasnodar kentinde, büyük bir apartman bloğunda Pazar gecesi yerel saatle 2.15'te yangın başladı. Sabaha karşı kontrol altına alınan yangın sonrasında sekiz katlı apartman bloğunda 88 dairenin zarar gördüğü, 300 kişinin ise dairelerinden tahliye edildiği açıklandı. Yetkililer, yangında ciddi yaralanma olmadığını belirtti.


Acil Durumlar Bakanlığı'nın Krasnodar Bölge Müdürlüğü Pazar günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, itfaiyecilerin alevlerin 4 bin 400 metrekarelik alanda kontrol altına alındığı ifade etti. Müdürlük şefi Oleg Volynkin basına verdiği demeçte "Toplam 88 daire hasar gördü. Sekizinci kat tamamen yandı" dedi. Yetkililer, can kaybı ve ciddi yaralanma olmadığını ve yangının dikkatsizlikten çıktığını ifade etti.

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